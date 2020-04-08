شالكه يتدخل لخطف هدف ميلان





ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء، أن نادي شالكة الألماني يحاول التدخل في إحدى الصفقات المطلوبة في نادي ميلان الإيطالي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقاً لما ورد عن شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن نادي شالكة الألماني يستهدف الحصول على خدمات مهاجم نابولي الإيطالي أركاديوش ميليك، في الصيف المقبل.





ويعد ميليك ضمن أبرز المرشحين لمغادرة نادي نابولي الإيطالي في الصيف القادم، حيث لا يريد النادي الجنوبي في تمديد تعاقده، والذي ينتهي في صيف عام 2021.





وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن ميلان يريد ضم ميليك، ليقود هجوم الروسونيري خلال الموسم المقبل، تحسباً لإعتزال السويدي المخضم زلاتان إبراهيموفتيش.





إلا أن نادي شالكة قرر الدخول على خط مفاوضات البولندي الدولي، والذي تشير التقارير إلى أنه سيكون متاحاً مقابل 35 مليون يورو فقط.





وإنتقل ميليك لنابولي في صيف عام 2016 قداماً من نادي أياكس الهولندي مقابل 32 مليون يورو، بعد رحيل جونزالو هيجوايين من نابولي ليوفنتوس في نفس العام مقابل 90 مليون يورو.





ولعب ميليك من قبل في ألمانيا مع ناديي باير ليفركوزن وأوجسبورج، وهو ما قد يجعله يفكر في العودة لألمانيا، إذا تلقى عرضاً مغرياً من شالكة.



