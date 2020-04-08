العراق يكثف من إنتـاج الكمامـات الطبية بالمواصفات العالمية





تكثف العراق من عملية تصنيع وإنتاج الكمامات الطبية بالمواصفات العالمية من أجل سد الطلب المحلي المتزايد وسط تزايدة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وبناء على توجيهات الدكتور صالـح عبـد الله الجبـوري وزير الصناعة والمعادن العراقي، أطلع معتصـم النعيمـي وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط رئيس خلية الأزمة المركزية في الوزارة خلال زيارته التفقدية اليوم الأربعاء، لمصنع القطنية التابع إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود على عملية تصنيع وإنتاج الكمامات الطبية يرافقه منعـم أحمـد حسـن مدير عام الدائرة الإقتصادية وعدد من المسؤولين.





وأكـد خلال الجولة على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة الراهنة لزيادة الطاقات الإنتاجية وتأمين الحاجة من الكمامات للوقاية من فيروس كورونا لاسيما بعد إنتاج وتجهيز بحدود ستة ملايين كمامة بالإمكانيات المتاحة وبنوعيات ومواصفات عالية ومعتمدة عالمياً ، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال خلية الأزمة سعت إلى توفير المواد الأولية اللازمة لديمومة إنتاج الكمامات والمعقمات والمطهرات وأنها مستعدة لتقديم الدعم اللازم للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود وجميع معاملها في بغداد والمحافظات لمضاعفة الطاقات وتلبية كامل الحاجة المحلية في الوقت الذي دعا فيه وزارات الدولة للتعاون ودعم وزارة الصناعة لضمان تحريك عجلة الإنتاج الصناعي وتعزيز المنتج الوطني .





وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 80 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وكركوك وكربلاء".

وأضاف: "تم تسجيل 4 حالات وفاة في العاصمة بغداد والبصرة"، مشيرا إلى أن "الوزارة فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 2083 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".

وتابع: "تم تسجيل 79 حالة شفاء اليوم"، مشيرا إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1202 إصابة، والوفيات 69 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 452".



وأكد الدكتور ريتشارد برنان مديرالطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عن طريق الهواء، وإنما ينتقل عن طريق الرزاز من خلال الشخص المصاب، أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

وأضاف أن مدة بقاء فيروس كورونا المستجد على الأسطح وفقاً لنوع الاسطح، سواء كانت لساعات أو أيام وحول امكانية انتقاله من الحيوان للإنسان قال أن الفيروس يمكن أن ينتقل للانسان ولم تجزم الدراسات اذا كان منتشر أم لا حتى الأن بين الحيوانات.

واستعرض الدكتور ريتشارد برنان مديرالطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هناك 1.2 مليون حالة إصابة و 60 الف حالة وفاة وفقاً لاخر الاحصائيات التى وردت للمنظمة.

وأضاف: لدينا معدلات إصابة مرتفعة منذ اندلاع الفاشية فى اوروبا وامريكا، إلا أنه فى إقليم شرق المتوسط لدينا 77 ألف حالة إصابة موثقة، وبلغت معدلات الوفاة 4.3% وهى تقترب من معدلات الوفاة عالمياً، ماعدا ايران تصل معدل الوفاة إلى 7%، والتى تعد من اول البلدان التى ضربتها كورونا بالعالم.

وأشار إلى ضرورة إستمرار تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية وتشجيع جميع البلاد على رصد جميع مواردها المتاحة على مستوى الحكومة ككل للسيطرة على أعداد المصابين قبل ان تتفاقم الامور، لافتاً إلى ضرورة الاسراع من التدابير الوقائية والاحترازية الى جانب الاكتشاف المبكر وعزل الحالات وعلاج المرضى فى وقت مبكر وحماية الاطقم الطبية.

وطالب كل الافراد باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ومنها غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى ومراعاة اداب العطس والكح، وتشجيع المجتمعات على فهم المرض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان "العاملون الصحيون في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)"بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020.



يناقش المؤتمر أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالتركيز على الدور الحيوي للعاملين الصحيين في مكافحة الجائحة وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020 والذي يرفع شعار: دعم طواقم التمريض والقبالة.



ويتضمن المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ونظرة عامة على يوم الصحة العالمي يقدمها الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وإطلاق تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة التمريض في العالم، بحضور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مها العدوي، مديرقسم تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور عوض مطرية، مديرقسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة، الدكتور ريتشارد برنان، مديرالطوارئ الصحية الإقليمي.







