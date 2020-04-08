يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

كشفت تقرير صحفي إنجليزي اليوم، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بشأن مستقبله مع الفريق.



وبحسب شبكة " فوتبول إيطاليا " نقلاص عن شبكة " سكاي سبورتس " الإنجليزية، فإن يوفنتوس قرر التخلي عن خدمات الدون خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأضافت الشبكة، أن يوفنتوس حدد مبلغ 50 مليون جينه إسترليني، كحد أدنى لبيع صاحب الـ35 عاماً في الميركاتو القادم.





ويعد ريال مدريد الإسباني أبرز المهتمين لإستعادة رونالدو مجدداً خلال الموسم القادم، مع وجود ترقب للموقف من فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.





واضطرت إدراة السيدة العجوز لإتخاذ هذا الموقف حيال رونالدو، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق نتيجة توقف النشاط الكروي بفضل كارثة فيروس كورونا.





وتشعر إدارة البيانكونيري أنها لن تتمكن من إستيفاء الراتب الباهظ لنجم ريال مدريد السابق، والذي يقترب من 30 مليون يورو سنوياً.





وانضم رونالدو ليوفنتوس في صيف عام 2018 بشكل مفاجئ من ريال مدريد، في صفقة ناهزت مبلغ 90 مليون يورو.



