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هيام صبحي مطلوبة على جوجل بعد قرار الداخلية بطردها من مصر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:02 م
هيام صبحي
هيام صبحي

تصدر هيام صبحي السورية الجنسية البالغة من العمر 19 عامًا الطلب على محرك البجث الأشهر "جوجل"، بعد صدور قرار رسمي من الدولة بشأنها.


إبعاد هيام صبحي


وأصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا هامًا بشأن طرد هيام صبحي نهائيًا من جمهورية مصر العربية، لارتكابها عملًا يهدد الصالح العام للدولة.


طرد هيام صبحي من مصر


وقرر وزير الداخلية، طرد السورية هيام صبحي لحماية الصالح العام، ولدواعٍ أمنية حفاظًا على البلاد ومصالحها، لذلك تقرر ترحيلها من مصر.


قرار طرد هيام صبحي


وصدر القرار القرار رقم 458 لسنة 2020، والذي نُشر في الجريدة الرسمية والذي ينص على  إبعاد هيام صبحي مواطنة سورية من البلاد وترحيلها.


هيام صبحي تضر بالصالح العام


ويأتي قرار الداخلية بترحيل هيام صبحي بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها وتعديلاته، فضلًا عن مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة فى 25 فبراير 2020 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.


نص قرار طرد هيام صبحي


وينص القرار في مادته الأولى على إبعاد المواطنة السورية، هيام صبحي البادي، البالغ من العمر 19 عامًا، من مواليد 13-3-2001، لأسباب تتعلق بالصالح العام، ونصت المادة الثانية من القرار على إخطار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.


هيام صبحي واثنين من نيجيريا


وأصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد شخصين نيجيريين خارج البلاد، في مطلع أبريل 2020، لتلحق بهم السورية هيام صبحي حفاظًا على الصالح العام.

 

 

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