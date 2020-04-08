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هل يعود الدوري المصري من جديد؟.. اتحاد الكرة يُجيب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:04 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
 
كشفت تقارير إعلامية، أن هناك أكثر من سيناريو لاستئناف مباريات الدوري المصري لكرة القدم، وذلك بعد إيقافه بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال العطار في تصريحات لمحطة أون سبورت الإذاعية، إن جميع سيناريوهات عودة النشاط الكروي في مصر، تتوقف على قرارات مجلس الوزراء لمكافحة الفيروس.

وأضاف "لدينا أكثر من سيناريو لاستئناف منافسات الدوري المصري وتحديد موعد عودته وكيفية الانتهاء منه، نحن مؤسسة تابعة للدولة ونسير وفقًا لرؤيتها".

وأوضح "كل هذه السيناريوهات متوقفة على قرارات الحكومة المصرية فيما يتعلق بحرية التحرك والعودة للتدريبات والتجمعات".


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