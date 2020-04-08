ولاية نيويورك تسجل 779 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اندرو كومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، تسجيل 779 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6268 حالة.

وأشار كوومو، إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ولاية نيويورك تتفوق بكثير على عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي أودت بحياة 2753 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و468 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 85 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 316 ألف شخص للشفاء.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.