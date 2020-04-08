برلماني: رسائل السيسي أبهرت الرأي العام وطمأنت الشعب المصري

قال الدكتور هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الرسائل المهمة التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على هامش تفقده للعناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد أبهرت الرأي العام المصري، مشيرًا أن الرئيس حاول كثيرًا أن يطمئن الشعب المصري ولكن في ذات الوقت نوه إلى أن الأمر خطير ولا بد أن نكون علي قدر المسؤولية.





وأضاف، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن القوات المسلحة هي الدرع والسند الواقي لمصرنا العزيزة وذلك ما رأيناه من خلال الاستعدات التامة لمنظومة السلع الغذائية من قِبل جهاز الخدمة الوطنية وغيرها من الأجهزة المعاونة التي تُقدم كافة سُبل الدعم للشعب المصري.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر بلد السلام والأمان كما ذكر الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم "ادخلوا مصر إن شاء الله امنين"، مؤكدًا أن مكانة مصر ترتفع يوما بعد يوم بعد التصرفات الحكيمة التي تصدر عن القيادة السياسية.





وأشار، إلى أننا نرى الآن العالم الذي كان يتشدق دوما بحقوق الانسان والحديث عن الإنسانية هنا يتخلى العالم عن بعضه البعض والجميع يحاول أن ينجو بنفسه، لافتًا إلى ما رأيناه من دولة تركيا وما فعلته مع دولة إسبانيا التي تفشي فيها الوباء ومنع الحكومة التركية التي انتزع منها الإنسانية إقلاع الطائرة التي كانت محملة بالأودية والمستلزمات الطبية لحماية الشعب الإسباني.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تبعث رسالة إلى العالم أجمع بان مصر أعظم دولة في العالم وأنها الدولة التي تحترم الإنسانية والنفس البشرية التي عظمها الله في القران الكريم والسنة النبوية التي حثت علي تحريم إزهاق النفس البشرية بغير حق لعظم ذلك عند الله تعالي من هدم الكعبة الشريفة.





وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الرسائل للمواطنين خلال تفقده، أمس الثلاثاء، لعناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.





وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالي:





1 - الدولة بكل عناصرها حكومة وشعبا ومؤسسات تعمل بيد واحدة لمواجهة التحديات.





2 - نتطلع للمزيد من الجهد والإجراءات لتخطي هذة المرحلة.





3 - أثق في قدرة المصريين على تخطي أزمة فيروس كورنا.





4 - كل التحية للأطقم الطبية التي تواصل جهودها لمواجهة فيروس كورونا.





5 - القوات المسلحة والشرطة المدنية لا تزال تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب.





6 - الأمور تحت السيطرة حتى الأن فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا.





7 - نأمل في مزيد من الجهد والاستجابة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.





8 - أتوجه بخالص التعازي لضحايا فيروس في مصر وخارجها وأتمني الشفاء للمصابين.





9 - بشأن إحصائيات كورونا.. هخبي ليه وبحذر المصريين من شائعات أهل الشر.





10 - احذر من الشائعات خلال الفترة الحالية، واطالب المصريين بالتعامل بوعي مع الشائعات التى تهدف لإحباط معنويات الشعب المصري.





11 – أطالب بعدم السير وراء شائعات أهل الشر، وتم تخصيص دعم للعمالة غير المنتظمة ويخضع لإجراءت التنفيذ.





12 - بشأن تاجيل الدراسة..مستعدون لأى إجراء و”مش هنضيع ولادنا ابدا”.





13 - ندرس الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول العمالة غير المنتظمة على الدعم المخصص.





14 - يجب تخفيض أعداد العاملين ضمن إجراءات مواجهة كورونا دون المساس برواتبهم.





15 -- يتم العمل في المشروعات دون أن يمس مرتبات الناس.





16 - لم نقل “هندى مرتبات بتخفيض نسب من مرتباتهم” وعلى القطاع الخاص أن يعمل للحفاظ على هذه الفئة.





17 - كل ما تم إعلانه من إجراءات دعم للمواطن ضمن مواجهة كورونا سيتم تنفيذه.





18 - السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي يكفي 3 أشهر ولا يوجد ما يدعو للقلق.





19 - أدعو هيئة الإمداد والتموين لمضاعفة حجم الاحتياطي الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة.





20 - أطالب القوات المسلحة بتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين بالسكك الحديدية والمترو.





21 - أطالب القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها أو المساس براوتبها.





22 - الدولة لن تتهاون مع التعديات على الأراضي رغم الظروف الراهنة.





23 - نسعي للموازنة بين إجراءات مواجهة كورونا وبين الاستمرار في متطلبات الاستقرار الاقتصادي.





24 - اتخذنا إجراءات عدة لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا على المواطنين.



