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كيف استقبل مترو الأنفاق قرار تقليل فترة الحظر ؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
جاء قرار مجلس الوزراء اليوم بتقليل ساعات حظر التجوال، بمثابة المفاجاة للعاملين داخل هذا المرفق  بعدما كانت كل التوقعات تشير إلى تقليص عدد ساعات التشغيل حتى الثالثة عصرا، ولكن جاءت القرارات لتزيد ساعات التشغيل حتى الساعة الثامنة مساءا "بدلا من السابعة"، ثم تطبيق فترة الحظر حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي وذلك ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

لم يكن القرار ضمن توقعات الكثيرين ومنهم العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، والذين كانوا منذ أمس يعدون أنفسهم للتعامل وفق سيناريوهات إذا ما تم مد ساعات الحظر لتبدء من الثالثة عصرا حتى السادسة صباحا، كإجراء أكثر اقناع ومنطقية لمواجهة الانتشار.

السيناريوهات كانت ستتضمن تقليل ساعات عمل العاملين من صرافين للتذاكر، وطوائف تشغيل وخاصة السائقين، العنصر الأكثر أهمية وديمومة لاستمرار عمل المرفق الهام في القاهرة الكبرى، ومن ثم قدرتهم على الذهاب لمنازلهم بعد اتمام مهامهم في الشركة.

ولكن بعد تغير سياق القرار واتخاذه منحنى عكسي، بزيادة ساعات السماح وليس بتقليلها، سيضطر السائقين قضاء فترات الحظر والمبيت في استراحات مخصصة لهم من قبل شركة المترو ي العمل وفق جدول تشغيل الأيام العادية بل وربما اأثر كثافة، لأنه وبرغم خفض عدد العاملين في مقابل زيادة عدد الرحلات نتيجة لتقليل وقت التقاطر، ومحاولة استيعاب أعداد أقل من الركاب بكل قطار، إلا أن الساعة التي تمت إضافتها لوقت السماح ستساهم في زيادة أعداد الرحلات التي ينفذها السائقين.

الوضع لن يطال السائقين فقط، فعملية تطهير القطارات وكبائن القيادة يقوم بها عمال النظافة قبل وبعد وخلال مواعيد تشغيل القطارات، وبالطبع باقي العاملين بهذا المرفق.

الاستراحات وبحسب العاملين فرض فيها التباعد الاجتماعي فالاستراحة التي تحوي ستة أسرة، يبيت بها فردين أو ثلاثة على الأكثر، منعا لاحتمالية تعرض أحد هؤلاء العاملين لعدوى تنتقل ثم تصل لأحد السائقين، -وهم قليلو العدد- الأمر الذي سينعكس على الباقيين وقد يصل لضرورة توقف خط كامل من خطوط المترو.

من جانبها قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتعديل جداول التشغيل كما سيستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة  بدءا من الساعة السادسة صباحًا.

ليكون موعد قيام آخر  قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، أما الخط الثاني يكون موعد قيام آخر قطارات المترو من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً، والخط الثالث سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس  الساعة 19.15 مساء ومن العتبة 19.45 مساء.

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