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السبت.. "زرنا النبي" للدكتور عمرو الورداني على TeN

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:18 م
زرنا النبي
"زرنا النبي"
يارا أحمد
تبدأ قناة TeN إذاعة برنامج "زُرنا النبي" للدكتور عمرو الورداني، السبت القادم 11 أبريل، الساعة ٤ عصرًا، ويعاد في الثانية والنصف صباحًا.

ويخوض الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، رحلة مع تلاميذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعرض عدد من المشاهد اليومية، التي نمر بها في العصر الحالي مع توضيح فهمهم لهذه المشاهد و عرض هذا الفهم على حضرة النبي والاقتداء بهدي الرسول في التعامل مع تلك المشاهد.

تأتي فكرة هذه الزيارة إيمانًا بمقولة سيدنا علي "كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله" و الوقت الحالي هو من أكثر الأوقات، التي نريد فيها الاحتماء برسول الله.

من جانبه، صرح الدكتور عمرو الورداني، بأن "زُرنا النبي" هي عادة مصرية من فتح ربنا علينا في زمن الأزمة علشان احنا متيقنيين ان المسافات مش بتبعدنا عن حضرته.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو الورداني، يشغل منصب مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، وساهم من خلال هذا المنصب في خلق حلول عملية اجتماعية من منظور ديني للحفاظ على هوية المجتمع، وإعادة الاتزان للحياة.

يذاع «زرنا النبي» يوميًا بدءًا من السبت القادم 11 أبريل، الساعة 4 عصرًا، ويعاد في نفس اليوم الساعة الثانية والنصف صباحًا.

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