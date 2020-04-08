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دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إنه حاصل على براءة اختراع دواء إيفرمكتين Ivermectin، الذي أعلنت أستراليا عن فعاليته في القضاء على فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19 خلال 48 ساعة.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن أستراليا أكدت أن الدواء المكتشف أقوى 5000 مرة من العلاج التقليدي الحالي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدواء تم إجراء دراسات عليه، والحصول على تصريح بتداوله من وزارة الصحة، وهو موجود فى الأسواق المصرية.

وتابع أنه سجل براءة اختراع الدواء في مصر عام 1998، مناشًدا القائمين على صناعة الدواء والبحث العلمي مساندته؛ للخروج بالعقار لمكافحة فيروس كورونا في أقرب وقت.

وأوضح أن الدواء لا ينتج حاليًا، ويجب على المسئولين بمصر العمل على تصنيعه، لافتا إلى أنه تم علاج ألف حالة من خلال هذا العقار من مرض الجرب الذي يصيب المساجين أو المزارعين.

وأكد رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين أن دواء أمن 100% وليس لديه أثار جانبية، متابعًا: "مصر عندها سر الدواء".

ونوه إلى أن العقار الذي تدرسه أستراليا قام بإنتاجه لعلاج الأمراض الطفيلية في بعض دول إفريقيا، لافتا إلى أنه تم إنتاجه عام 1999 و2000 وهو أمن للاستخدام البشري.

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