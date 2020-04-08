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السلطات الإيطالية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وصرح مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي: بـ" ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 542 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 604 في الإحصائية السابقة، ووصل المؤشر الإجمالي إلى نقطة 17669".

وأضاف بوريلي: أن "الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3836 حالة ووصلت إلى نقطة 13422، بعد أن كانت على مستوى 135586 يوم أمس الثلاثاء".

وتشير الأرقام الأخيرة الخاصة بعدد الارتفاع اليومي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى استقرار نسبي في هذا المعدل؛ حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض. 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و468 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 85 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 316 ألف شخص للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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