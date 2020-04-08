السلطات الإيطالية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وصرح مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي: بـ" ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 542 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 604 في الإحصائية السابقة، ووصل المؤشر الإجمالي إلى نقطة 17669".





وأضاف بوريلي: أن "الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3836 حالة ووصلت إلى نقطة 13422، بعد أن كانت على مستوى 135586 يوم أمس الثلاثاء".





وتشير الأرقام الأخيرة الخاصة بعدد الارتفاع اليومي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى استقرار نسبي في هذا المعدل؛ حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات.





وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.



