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محمد أنور يكشف عن أكثر المشاهد المؤثرة في مسلسل "قوت القلوب"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:28 م
محمد أنور
محمد أنور
مي مرسي
استضافت الإعلامية لبنى عسل، نجوم مسلسل "قوت القلوب"، وهم الفنان محمد أنور وإسلام وهايدي رفعت وأحمد خالد عنان في حلقة خاصة من برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة.

وتحدث الفنان محمد أنور، عن عن دوره في المسلسل ومدى حبه لتأدية هذا الدور وتحدث عن شخصيته في المسلسل وهي شخصية شخص يريد أن يصبح شئ كبير على عكس أدواره في جميع الأعمال السابقة.

وتابع "أنور" أن أكثر مشهد أثر به في مسلسل "قوت القلوب" وهو مشهد خروجه براءة فسجد ليشكر الله وذكر أنه تعلم هذا من والدته وهي ماجدة زكي في المسلسل.

مسلسل "قوت القلوب" يشارك فيه عدد من الفنانين منهم الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور وهايدي رفعت ورانيا فريد شوقي وأحمد عنان وهو إخراج مجدي أبو عميرة وتأليف محمد الحناوي

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