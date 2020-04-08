سفير ألمانيا لدى المملكة: مدينون للأطباء السعوديين فهم رفقاء الدرب





وأضاف خلال تصريحاته، مساء الأربعاء: "لدينا 650 طبيبًا سعوديًّا قرروا البقاء في ألمانيا لمحاربة فيروس كورونا، ونحن بحاجة إليهم، فالسعوديون ليسوا فقط شركاءنا بل رفقاء درب ممتنين وندين لهم بالكثير نحترمهم.. وشكرًا لأصدقائنا".





أعلنت وزارة الصحة، منذ قليل، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2932، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 631 حالة



وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

ونبّهت وزارة الصحة، في وقت سابق إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، وحذّر من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا". وقال إن "التباعد الاجتماعي يمثّل فرصة أعلى لحماية الأفراد من الفيروس".

كشف سفير ألمانيا لدى المملكة يورج راناو، أن هناك 2500 مواطن ألماني بالمملكة، قليل منهم عاد والباقون يعتبرون السعودية وطنهم لا يجدون مبررًا للعودة إلى بلادهم وأنصحهم بإتباع التعليمات المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.