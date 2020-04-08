Advertisements

سفير ألمانيا لدى المملكة: مدينون للأطباء السعوديين فهم رفقاء الدرب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشف سفير ألمانيا لدى المملكة يورج راناو، أن هناك 2500 مواطن ألماني بالمملكة، قليل منهم عاد والباقون يعتبرون السعودية وطنهم لا يجدون مبررًا للعودة إلى بلادهم وأنصحهم بإتباع التعليمات المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.  

وأضاف خلال تصريحاته، مساء الأربعاء: "لدينا 650 طبيبًا سعوديًّا قرروا البقاء في ألمانيا لمحاربة فيروس كورونا، ونحن بحاجة إليهم، فالسعوديون ليسوا فقط شركاءنا بل رفقاء درب ممتنين وندين لهم بالكثير نحترمهم.. وشكرًا لأصدقائنا".

أعلنت وزارة الصحة، منذ قليل، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2932، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 631 حالة

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

ونبّهت وزارة الصحة، في وقت سابق إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، وحذّر من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا". وقال إن "التباعد الاجتماعي يمثّل فرصة أعلى لحماية الأفراد من الفيروس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد سفير ألمانيا بالمملكة الفيروس كورونا السعوديين الاجمالي الأطباء الإصابة بفيروس كورونا الإرشادات الوقائية

أخبار تهمك

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا

منذ ساعتين

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع الأخطبوط

منذ 36 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 8 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ تثير الجدل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تعلن توحيد توقيت إعلان الحالات اليومية

منذ 33 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. 4 شروط من فايلر لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعة

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الشؤون الإسلامية: الأكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة للصلاة

الجمعة.. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والمالية للحديث حول تحديات أزمة "كورونا"

مباحثات "سعودية - أردنية" حول جهود مكافحة تفشي فيروس "كورونا"

الصحة: معظم حالات الإصابة بـ"كورونا" جاءت من خارج المملكة

الربيعة: المملكة قامت بمجموعة من الإجراءات الاحتزازية للحد من "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:34 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

03:30 م

"الصحة" تعلن توحيد توقيت إعلان الحالات اليومية

06:50 م

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

05:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر