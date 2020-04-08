قبل صفقة الأهلي المُحتملة.. تعرف على تاريخ المحترفين العراقيين في الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع علاء مهاوي الظهير الأيمن لفريق الشرطة العراقي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمني في الفريق الأحمر بعد رفض أحمد فتحي تجديد تعاقده مع الفريق ورحيله نهاية الموسم الحالي.





وسبق ولعب "مهاوي" صاحب الـ 23 عامًا مع أندية الكهرباء والزوراء والشرطة في العراق، وتوج بلقب الدوري العراق مرتين، وكأس السوبر العراقي، كما مثل المنتخبات الوطنية لكافة الأعمار السنية، وشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما شارك في 21 مباراة مع المنتخب الأول.





ولن يكون "مهاوي" أول لاعب عراقي يخوض تجربة الإحتراف بالدوري المصري، بل سبقه عدد من نجوم الكرة العراقية الذين لعبوا مع الأندية المصرية خلال السنوات الماضية، بعضهم حالفهم النجاح وقدموا عروضًا قوية خلال فترة احترافهم بمصر، والبعض الآخر طارده الفشل ورحلوا سريعًا دون أي بصمة واضحة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين العراقيين الذين احترفوا بالدوري المصري في السنوات الماضية:-









صالح سدير





من أوائل العراقيين الذين احترفوا بالدوري المصري الممتاز، وانضم لصفوف نادي الزمالك موسم 2004 / 2005 قادمًا من نادي الطلبة العراقي، وشارك مع الفارس الأبيض في 11 مباراة لكنه لم يقدم المستوي المطلوب ليتم الاستغناء عن خدماته، وتنقل بين عدة أندية بعد رحيله عن القلعة البيضاء أبرزهم، الأنصار والعهد والصفاء في لبنان.





مصطفي كريم:





يعد واحد من أنجح اللاعبين العراقيين بالدوري المصري، حيث انضم لصفوف الإسماعيلي موسم 2008 / 2007، وقدم أداءًا مميزًا رفقة الدراويش حيث خاض 55 مباراة، سجل 20 هدفًا، وصنع هدف وحيد، وبعد رفض تجديد تعاقده رحل إلي الدوري الإماراتي ولعب لنادي الشارقة ثم السيلية القطري، كما لعب ضمن صفوف بني ياس الإماراتي، قبل عودته لمصر مجددًا موسم 2011 / 2012، وانضم لصفوف الإتحاد السكندري لكنه رحل بعد 6 أشهر بسبب توقف النشاط الرياضي عقب مذبحة بورسعيد، وانضم لصفوف الشرطة العراقي على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء اعارته تم بيعه لنادي القوة الجوية العراقي في صفقة انتقال حر.





سعد ناصر:





انضم لصفوف نادي أسمنت أسيوط عام 2004، واستمر لعدة مواسم في الدوري المصري وقدم عروضًا قوية مع الفريق، مما جعله محل إهتمام بعض الأندية المصرية الأخري حيث لعب ضمن صفوف الكروم والأولمبي، وظهر بمستوي رائع مما ساعده على الإنضمام لمنتخب نجوم العرب مرتين، لكن هذا التألق لم يشفع له للإنضمام للمنتخب الوطني العراقي، أنهي مشواره بمصر عام 2011 وعاد إلي بلاده مجددًا حيث انضم لصفوف نادي الرمادي وشارك معه فترة قصيرة قبل اعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.





عماد محمد:





تعاقد نادي الزمالك مع مهاجم منتخب العراق عماد محمد في صيف 2010 لمدة 3 سنوات، لكن اللاعب دخل في أزمات مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، بسبب تجاهله وتهميشه، بعد استبعاده الدائم من المباريات، مما دفعه للإنقطاع عن تدريبات الفريق الأبيض والإنضمام لمعسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة خليجي 20 وتقدمت إدارة الزمالك بشكوي رسمية ضد اللاعب لحفظ حقوق النادي وبعد شد وجذب وخلافات بين الطرفين تم إنهاء التعاقد مع اللاعب ورحل عن القلعة البيضاء دون أن يترك أي بصمة واضحة رفقة الفريق.





همام طارق:





انضم لصفوف نادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2019 قادمًا من نادي الاستقلال الإيراني، وشارك مع الدراويش ف 14 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل هدف وصنع آخر، وشارك مع الفريق في 7 مباريات بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد، وصعد مع الفريق لنصف نهائي البطولة قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا.



