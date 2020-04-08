خليك في البيت.. جولة 3D عبر الإنترنت في مقابر بني حسن

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وأطلقت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جولة افتراضية جديدة، في معبد بن عزرا بمجمع الأديان في منطقة آثار مصر القديمة.



ويقع معبد بن عزرا بشارع مارجرجس بمجمع الأديان بمصر القديمة بالقرب من المتحف القبطي وكنيسة أبي سرجة، وهو في الأصل كان كنيسة تسمى كنيسة الشماعين، واشترتها الطائفة اليهودية من الكنيسة الأرثوذكسية عام ٨٨٢م، ويُروي أن مكان المعبد صلى فيه نبى الله موسى ليرفع الطاعون الذى أصاب المصريين‪.‬

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والمعبد مبني على الطراز البازيليكي يتكون من صالة مقسمة إلى ثلاثة أقسام أوسعها وأعلاها القسم الأوسط يعلوه شخشيخة، يوجد الهيكل بالجدار الشرقي الذي يضم دولاب التوراة، وهو من الخشب المطعم بحشوات من الصدف والعاج، وتقع المنصة في وسط المعبد وهي من الرخام ويصعد إليها بعدة درجات حيث تدار الصلاة.



أما الطابق العلوي فهو مخصص لصلاة السيدات، يطل على الصالة بشرفة في نهايتها من الجهة الشمالية توجد غرفة الجنيزة التي أسهمت في شهرة هذا المعبد؛ وهي حجرة مغلقة من كل جهاتها عدا أعلاها حيث كانت تخزن بداخلها الكتب والأوراق لمدة طويلة حتى اكتشفت ونقلت محتوياتها سنة ١٨٩٦م إلى جامعة كمبردج‪.‬

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وتأتي تلك الجولات تحت شعارات، ‏‪#StayHome# - StaySafe# - ExperienceEgyptFromHome‬ للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد‪.‬

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وكانت وزارة الآثار أطلقت عدة جولات سابقة منها جولتين الأولى جولة افتراضية لجامع ومدرسة وخانقاة السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وتعرف باسم المدرسة الظاهرية، وهي تتكون من جامع ومدرسة وخانقاة، والخانقاة هي مأوى الصوفية‪.‬

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أمر بإنشائها ملك مصر ومؤسس دولة المماليك الثانية "الجراكسة" السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، عام 786هـ 1384م، وافتتحت عام 788هـ 1386م، وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم.