بيان رسمي من ريال مدريد للخروج من أزمة تخفيض الرواتب

"اتفق اللاعبون والمدربون في الفريق الأول لكرة القدم والسلة، إلى جانب المدراء التنفيذيين الرئيسيين على خفض رواتبهم لهذا العام بنسبة 10 إلى 20%، اعتمادًا على الظروف التي قد تؤثر على نهاية الموسم، هذا القرار اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون، ويجنب بقية العمال وجود أي إجراءات صادمة قد تؤثر عليهم، كما يساهم في الأهداف الاقتصادية للكيان في ضوء انخفاض الدخل نتيجة تعليق المسابقات، ويفخر ريال مدريد بجميع الذين يشكلون هذه العائلة العظيمة ويحافظون على القيم التي لا تتزعزع، والتي تصبح ذات قيمة خاصة في الأوقات الصعبة، يرغب ريال مدريد وشركاؤه ومشجعوه في تقديم كل الحب والتضامن لأولئك الذين عانوا من عواقب مباشرة، بسبب هذا الفيروس الذي يصيبنا جميعًا، خاصة أولئك الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة أو الأحباء، ويتمنى النادي الشفاء العاجل لجميع المرضى، وينقل خالص شكره لأولئك الذين يلعبون دورًا أساسيًا ومثاليًا وداعمًا في المعركة ضد فيروس كورونا".