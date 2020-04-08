امسك مخالفة.. تجمعات البائعين لإقامة سوق دقادوس في الدقهلية



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.







شهد سوق دقادوس على جسر النيل التابع لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية تجمعات للبائعين لإقامة سوق دقادوس.على الفور انتقل العميد أركان حرب عمرو فكري ونوابه، وقوة من مركز شرطة ميت غمر لفض تجمعات البائعين لإقامة سوق دقادوس بشارع جسر النيل.جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.تمت الحملة بالتعاون بين قسم الاشغالات برئاسة المركز وشرطة مرافق ميت غمر بحضور محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر وممقل من مكتب معاوني محافظ الدقهلية وعلي عبد الباسط مدير الاشغالات وقوة من شرطة مرافق ميت غمر.وعلى صعيد اخر أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تحسن الحالة الصحية لـ 7 حالات مصابة بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول نتائج التحليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مكي أنه يتوالى خروج الباقين بعد تحسن حالتهم الصحية، مقدما التهاني لكل من شارك فى دعم ومساندة المرضي من جميع القطاعات.