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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 9/4/2020

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا.

أمطار خفيفة
وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في بيان مهم، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن يسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة
ويسود طقس شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد فيكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، لطيفًا خلال الليل والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من "5. 1 متر اإلى مترين" ومن "2 متر إلى 5. 2 متر" على التوالي، والرياح السطحية شمالية غربية.

بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الصغرى العظمى

القاهرة 13 22
شبين الكوم 13 22
طنطا 12 22
دمنهور 12 21
الإسكندرية 11 20
بلطيم 13 21
مطروح 10 19
السلوم 11 19
سيوة 11 23
بورسعيد 16 20
دمياط 13 20
الزقازيق 13 24
الإسماعيلية 12 23
السويس 14 23
العريش 12 21
رفح 12 20
رأس سدر 15 23
نخل 10 22
نويبع 17 25
طابا 13 25
كاترين 11 22
الطور 17 25
شرم الشيخ 20 26
الغردقة 18 30
مرسى علم 20 26
الفيوم 14 25
بنى سويف 15 25
المنيا 16 26
أسيوط 17 27
سوهاج 18 28
قنا 20 29
الأقصر 21 31
أسوان 23 32
أبوسمبل 24 32
الوادى الجديد 19 30
شلاتين 22 30
أبورماد 22 30

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درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الارصاد الجوية الارصاد

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