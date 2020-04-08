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لمواجهة كورونا.. الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة يومين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت الأردن، مساء اليوم الأربعاء، عن فرض حظر تجول كامل لمدة ٤٨ ساعة ابتداءا من يوم الجمعة المقبل، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في وقت سابق من اليوم، عن أمر الدفاع رقم (6)، الذي يهدف إلى "حماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا".

هذا وسجلت الأردن 353 إصابة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و450 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 83 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 309 ألف شخص للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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