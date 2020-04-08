الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور





انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ونفى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك دخول النادي في أي مفاوضات للتعاقد مع حسام عاشور في الفترة الأخيرة.





وأكد أمير مرتضى أن نادي الزمالك لن يفكر في ضم حسام عاشور نهائيا والفريق ليس في حاجه له في الفترة الحالية.





يذكر أن النادي الأهلي كان قد رفض التجديد لحسام عاشور في الفترة الماضية واتخذ اللاعب قراره بالرحيل عن صفوف النادي في الصيف.



