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تباين في مؤشرات البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:27 م
مؤشر داكس
مؤشر داكس

تباينت مؤشرات البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع  قطاع النفط والغاز بنحو 1.4 بالمائة ليكون أكبر الخاسرين، بينما ارتفعت أسهم السفر والترفيه بنحو 3 بالمائة لتكون الأفضل أداءً.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية وسط فشل اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو في التوصل إلى توافق حول خطة لمكافحة الأزمة.

كما أن عدد حالات الإصابة بالكورونا عاود الارتفاع، حيث شهدت فرنسا والمملكة المتحدة ارتفاعاً في الحالات المبلغ عنها، كما أن إسبانيا سجلت زيادة جديدة بعد أربعة أيام من تباطؤ معدل انتقال العدوى.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس في إسبانيا إلى 146 ألف مصاب وفي إيطاليا إلى 135 ألف حالة وفي فرنسا لـ110 ألف حالة وفي ألمانيا إلى 109 ألف حالة، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على منظمة الصحة العالمية في التعامل الخاطئ مع فيروس "كورونا"، مهدداً بوقف التمويل الخاص بالمنظمة الدولية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش اقتصاد فرنسا بأكبر وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعند الإغلاق، استقر مؤشر "ستوكس 600" مسجلاً 326.6 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 5677.7 نقطة.

وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً مستوى 4442.7 نقطة، بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى 10332.8 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.0854 دولار.

وتراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد ارتفاع استمر يومين، إذ زاد عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا مجددا في إسبانيا، بينما أصبحت فرنسا رابع دولة تعلن عن ارتفاع معدل الوفيات لأكثر من عشرة آلاف.

وهوى سهم تيسكو البريطانية للبيع بالتجزئة سبعة بالمئة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت الشركة إن التكاليف المرتبطة بفيروس كورونا تبلغ ما يصل إلى 925 مليار جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).


وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بعد بداية قوية للأسبوع بفضل آمال بأن الإصابات لا تسجل ارتفاعا في أكثر المناطق تضررا في أوروبا والولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة مع تجاوز معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد 6100، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بعد أن ارتفع ما يزيد عن ثمانية بالمئة في اليومين الماضيين.

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