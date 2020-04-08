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"كل ما ببص لمحمد أنور بضحك".. هايدي رفعت تتحدث عن كواليس "قوت القلوب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:20 م
هايدي
هايدي
مي مرسي
استضافت الإعلامية لبنى عسل نجوم مسلسل "قوت القلوب"، وهم الفنان محمد أنور وإسلام وهايدي رفعت وأحمد خالد عنان في حلقة خاصة من برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة.


وتحدثت الفنانة هايدي رفعت التي مازالت تدرس في المعهد العالي للفنوان المسرحية عن دورها في الفيلم وعبرت عن مدى سعادتها بهذا الدور ومدى حبها للتمثيل وقالت أن عملها مع دراستها يساعدها في اكتساب أكثر للمهارات.

وذكرت بعض كواليس المسلسل والتي منها أنها كلما تتحدث مع محمد انور في المسلسل تضحك بسبب طريقة كلامه المضحكة وعن أكثر مشهد أحبته وهو عندما كانت تجسد دور بنت تحب التمثيل وتمثل على الأشخاص.


مسلسل "قوت القلوب" يشارك فيه عدد من الفنانين منهم الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور وهايدي رفعت ورانيا فريد شوقي وأحمد عنان وهو إخراج مجدي أبو عميرة وتأليف محمد الحناوي.

يذكر أن برنامج "الحياة اليوم" تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد ويذاع على قناة "الحياة".

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كواليس المسلسل قوت القلوب قناة الحياة برنامج الحياة اليوم

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