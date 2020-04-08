محمد عنان عن "قوت القلوب": "اتحديت نفسي في دور سواق التوك توك"

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استضافت الإعلامية لبنى عسل نجوم مسلسل "قوت القلوب"، وهم الفنان محمد أنور وإسلام وهايدي رفعت وأحمد خالد عنان في حلقة خاصة من برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة.



وتحدث الفنان أحمد خالد عنان عن دوره في المسلسل ومدى صعوبته بسبب تجسيده دور سواق توكتوك والذي اتضطره إلى أن يجلس مع أحد سائقين التكاتك ويتحدث معه ليعرف أكثر عن شخصيته ليقوم بالدور باحتراف رغم أن عدد كبير من أصدقائه قال له أن الدور صعب عليه ومختلف ولكنه أصر على تجسيده وتحدى نفسه.



مسلسل "قوت القلوب" يشارك فيه عدد من الفنانين منهم الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور وهايدي رفعت ورانيا فريد شوقي وأحمد عنان وهو إخراج مجدي أبو عميرة وتأليف محمد الحناوي.



يذكر أن برنامج "الحياة اليوم" تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد ويذاع على قناة "الحياة".

