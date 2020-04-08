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حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
محمد كشك
نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد أمين الدمرداش، حملة على كافة المبانى بنطاق الحي، لبيان المخالف منها، وتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة في المهد طبقًا لما ورد بقانون البناء الموحد.

قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، والفريق المعاون من الإدارة الهندسية، والمهندسة رانيا جمعه مدير التنظيم بالحي، وصلاح محمد المراجع الأول بإدارة التنظيم والمتابعة الميدانية، وفريق من قسم الأشغالات بحى غرب المنصورة.

وقال مصطفي عنان، نائب رئيس حي غرب المنصورة ان الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة، بضرورة التصدي لأي محاولات تعدي بالبناء او مخالفة قانون البناء الموحد واستغلال لفترات الحظر او استغلال لحالة تخفيض العمالة ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

جاءت تكليفات رئيس حي غرب المنصورة، بشأن التصدي فورًا لكافة مظاهر التعديات ومافيا البناء المخالف بنطاق الحي.

وأضاف عنان انه فورًا صدور تكليفات رئيس الحي تم تشكيل حملة مكبرة للنزول،والمرور علي كافة شوارع وإرجاء الحي، الي جانب ما يقوم به الفنيين بالإدارة الهندسية من مرور ورصد لأي مخالفات بنطاق الحي.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة أعمدة دور سادس علوى لعقار مخالف لقيود الأرتفاع بمنطقة حى الجامعة، اضافة الي ازالة اخري لأعمدة للدور السادس ايضًا لعقار اخر بدأت المنطقة وهي حي الجامعة. 

كما أسفرت الحملة علي ازالة وفك السدة الخشبية لدور سابع علوي مخالف لقيود الإرتفاعات قام بها وائل السعدني نائب رئيس الحي بمنطقة مستشفي الصدر بنطاق الحي وذلك تنفيذا لقانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

ومن ناحيته أكد محمد أمين الدمرداش، أن نقطة انطلاق الحملة كانت توجيهات الرئيس السيسي وتشديداته على التصدي بقوة لأي أعمال لمخالفة قانون البناء او محاولة تجاوز لقيود الإرتفاعات وتأكيدات محافظ الدقهلية بضرور التنفيذ الفوري لهذه التوجيهات وان الحملة بداية لسلسلة حملات ستنتشر بطول الحي وعرضة لرصد أي محاولة للمخالفة الي جانب تكليفات مشددة الي كل الفنيين بالإدارات الهندسية وأقسامها بضرورة تكثيف المرور ورصد اي محاولات لتنفيذ ازالتها في المهد فورا طبقا لما ورد بقانون البناء الموحد.
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)
حملة إزالة لمخالفات البناء بالمنصورة (صور)

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مصر المنصورة الفيروس كورونا الرئيس السيسي الدقهلية اخبار

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