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محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:05 م
الخطيب
الخطيب
الفجر الرياضي
رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التخلي عن العمال والموظفين المتواجدين في القلعة الحمراء في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


وقرر الخطيب استمرار العمال والموظفين، وعدم اتخاذ أية قرارات تتعلق بتخفيض عددهم لتقليل الأعباء المالية أسوة بما فعله العديد من الأندية على مستوى العالم في ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع الرياضي بشكل عام.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

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