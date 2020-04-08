محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التخلي عن العمال والموظفين المتواجدين في القلعة الحمراء في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التخلي عن العمال والموظفين المتواجدين في القلعة الحمراء في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).