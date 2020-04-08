Advertisements

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.


وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل كوفيد كورونا المصابين بفيروس كورونا الصحة الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ ساعة الا ربع

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. 4 شروط من فايلر لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ ساعة الا ربع

ميسي: هذا هو اللاعب الذي شعرت أمامه بـ"الرهبة"

منذ أقل من ساعة

تفاصيل مثيرة.. عرض بيراميدز الخرافي الذي أنهى مسيرة فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 5 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

07:13 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر