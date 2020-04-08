غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال الصيانة

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أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى الجيزة المعدني ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسى» أعلى الكوبرى تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بغلق الكوبري بشكل جزئي لمدة أسبوع بداية من مطلع الكوبري القادم من شارع الأهرام ومطلع الكوبري للقادم من شارع ربيع الجيزي.



وأشارت المحافظة أن الغلق يبدء من اليوم الأربعاء الموافق 8/4/2020 وحتى الثلاثاء الموافق 14/4/2020 على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية، حيث سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للأعمال والتاكد من الالتزام بالمواعيد المحددة.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.



وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات.



وفي هذا السياق، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كل من المهندس إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، بالمرور ومتابعه قرية المعتمدية بمدينة كرداسة، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظا على سلامة أهالي القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والأطمئنان على تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي القرية.



وتفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة المراكز والمدن، الوحدة الصحية لقرية المعتمدية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، للاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية والخدمات والاحتياجات الأساسية.



وكما اطمأن، على انتظام العمل بالوحدة الصحية والعمل طوال ٢٤ ساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية.