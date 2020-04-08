كعاتهم في الأزمات.. ضبط عناصر إخوانية لتخزينهم السلع التموينية بالدقهلية

كعادتهم في صنع الأزمات، وتصديرها إلى الشعب، حاول عناصر من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، استغلال إقبال شهر رمضان، وتهافت المواطنين على شراء السلع، وجمعوا الكثير من السلع وخزنوها لإحداث أزمة، إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد.





وتعود البداية بتمكن الأجهزة الأمنية، من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية بمحافظة الدقهلية، بحوزة عناصر إخوانية لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.

وفي سياق آخر، استجابت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، لبلاغ مواطنة "مسنة"، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، إلتمست خلاله مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة.





وعلى الفور تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المواطنة المذكورة، وإصطحابها إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها وإعادتها لمسكنها مرة أخرى.





وهذا وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية والسريعة لإلتماسها.





ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن والأطفال.





وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





وفي سياق أخر، واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.



