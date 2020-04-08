غدًا.. "سهرة من البيت" مع عاصي الحلاني على "فيسبوك"

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يطل المطرب اللبناني عاصي الحلاني على جمهوره ومحبيه، غدا يوم الخميس، الساعة التاسعة والنصف مساءً، في سهرة من البيت، من خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك في إطار "حملة خليك في البيت"، لتجنب فيروس كورونا.





وتتضمن هذه السهرة غناء عاصي الحلاني، للجمهور مجموعة من أغانيه المختلفة سواء القديمة أو الجديدة، إضافة إلى التحدث مع الجمهور والرد على أسئلتهم.





يشار إلى أن عاصي الحلاني على وشك من الانتهاء من ألبومه الجديد المقرر طرحه بعد انحسار أزمة فيروس "كورونا"، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، مثل الشاعر سليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا، ومعظم الأغاني من ألحانه، ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.