لاعبو ريال مدريد يوافقون على تخفيض أجورهم في بيان رسمي





وافق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفريق الشباب " كاستيا " ولاعبي فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد على تخفيض أجورهم مع النادي خلال الفترة الحالية، بسبب كارثة وباء كورونا.









ويتعرض ريال مدريد وجميع أندية كرة القدم العالمية لخسائر مالية كبيرة نجمت عن توقف النشاط الكروي منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وقال النادي الملكي في بيان رسمي نُشر في صحيفة ماركا الإسبانية: "جميع لاعبي ومدربين كرة القدم بالفريق الأول وفريق الشباب وفريق كرة السلة وافقوا بالمشاورة مع قادة الفرق على تخفيض أجورهم بنسبة تتراوح بين 10% حتى 20% نظراً للظروف الحالية لتوقف موسم 2019/2020".









وأضاف البيان: " يسري القرار على اللاعبين والمدربين بالنادي في ظل الوضع الإقتصادي الحالي الذي أثر بشكل كبير على الحالة المالية للنادي، حيث تأثرت مداخيل النادي المالية بسبب توقف النشاط الكروي".









وأتم البيان: " قررت اللجنة الإقتصادية دعم هذا القرار، وريال مدريد فخور بجميع العاملين والمنتمين إليه، حيث يعد الجميع هنا عائلة واحدة، تعمل معاً من أجل التصدي لهذا الخطر الذي يعاني منه العالم حالياً".



