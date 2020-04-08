وزير الإعلام: 10 في المليون نسبة الإصابة بكورونا في مصر

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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن المرحلة الأولى في التعامل مع أزمة كورونا كانت بالوصول لـ 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما المرحلة الثانية من 100-1000 حالة إصابة، وكنا نسعى لإطالة أمد البقاء بالمرحلة الثانية ولا نخرج للسيناريو الثالث.



وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الوصول لحالة 1000 استغرق نحو 47 يوم، وهذا شيء جيد جدًا، ومنظمة الصحة العالمية أضافت بعض المؤشرات الجديدة، وهي نسبة الإصابة في الدولة بالنسبة لعدد السكان، ونسبة الإصابة بكورونا في مصر بالنسبة لعدد السكان 10-11 في المليون، منوهًا بأن الوضع تحت السيطرة ويسير وفقًا للتوقعات، ولكننا نواجه مشكلة في استهتار المواطنين وإصرارهم على القيام ببعض الموروثات مثل الإصرار على عقد قرآن بقرية المعتمدية بالجيزة، والذي يتسبب في عزل القرية بأكملها لكون شخص واحد مصاب تسبب في إصابة القرية بأكملها، منوهًا بأن أزمة كورونا أزمة عالمية، والدولة تدرس سلوك الدول الأخرى وبناءً عليه تضع مؤشرات للتعامل.



وتابع وزير الإعلام، أن السيناريو القادم أما تحمل المواطنين مسئوليتهم بشكل حاسم أو خروج الأمر عن السيطرة، موضحًا أن 80% من الحالات لا تحتاج للعزل بالمستشفيات، وتم تجهيز عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب لاستيعاب نحو 11 ألف سرير حال انتشار الفيروس مع توفير رعاية طبية بها، وهذا يهدف لإتاحة الفرصة لباقي المرضى بالأمراض الأخرى للعلاج داخل المستشفيات، وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات المتوسطة والتي لديها أعراض حادة والحالات التي لديها أعراض حرجة، ونستعد بذلك مبكرًا وذلك بعدما استقدنا من تجارب الدول الأخرى في الاستعداد لأي سيناريو للتعامل مع الأزمة.



وأضاف، أن الحياة الاقتصادية لا ينبغي أن تتوقف، معقبًا: "دي مصالح ناس، ومش عايزين نضر الاقتصاد أكثر من ذلك.



وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تتضمن حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.



كما تقرر استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.



ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، الخاصة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.



كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.



كما تقرر توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحًا درءًا لأي تزاحم بين المواطنين.



ويستمر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.



ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها، والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس " كورونا" المستجد، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين.



كما أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه تقرر كذلك استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم، تحت أي مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أيًا كان نوعها.



كما تقرر استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.



وتسري أحكام القرارات السابقة، اعتبارًا من غدٍ الخميس 9 إبريل، ولمدة خمسة عشر يومًا.



وفي الوقت نفسه تقرر استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.



كما تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.



ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



ويستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.

