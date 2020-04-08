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جامعة المؤسس تعلن تطوير لقاح لقريبا "قريبا" في الأسواق

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، تطوير لقاح لفيروس كورونا عام 2012، من قبل مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة.

وقال اليوبي عبر منصة برنامج #كلنا_مسؤول: "قريباً سيوزع في الأسواق، وبالنسبة لـ فايروس كورونا المستجد تم عزل الفيروس تمهيداً لتطوير لقاح له".

ويذكر أن علنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، تعافي 16 حالة جديدة من الإصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات النشطة من 2139 إلى 2،260.

قالت الصحة السعودية، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و330 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 73 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 277 ألف شخص للشفاء.

ودشنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حملة توعوية جديدة تحت شعار «متر ونص»؛ تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر والالتزام بترك مسافة متر ونصف المتر عند الحاجة إلى مخالطة الآخرين بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والحد من انتشاره، تواصلًا لجهود الصحة التوعوية واستمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

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