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نشأت الديهي للمصريين: الدولة تقوم بواجبها لمواجهة كورونا والدور عليكم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:22 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس الوزراء أصدر اليوم قرارات بتمديد حظر التجوال لمدة أسبوعين، على أن يبدأ حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا حتى 23 إبريل، في محاولة لمنع التكدس والزحام بوسائل النقل، وهذا لا يعني أن الأمور تحسنت.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن حديث رئيس مجلس الوزراء اليوم رسالة بأن الوضع مازال حتى هذه اللحظة في حالة ترقب، والوضع حتى الآن تحت السيطرة، ويسير وفقًا للسيناريوهات الموضوعة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء حذر من أنه حال وصل عدد الإصابات لـ 250-300 حالة يوميًا يكون الوضع في هذه المرحلة خارج عن السيطرة.

وتابع أن العالم من حولنا في أزمة ويركع والدول الكبرى انكسرت أعناقها بسبب أزمة كورونا، والأمور حتى الآن تحت السيطرة، ولكن الوضع لا يتحمل أي نوع من الاهمال والاستهتار، فأجهزة الدولة تقوم بكل ما عليها من واجبات ويتبقى قيام المواطن بدوره، مشددًا على أن شهر إبريل مفصلي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وأوضح أننا مقدمين على أعياد ومناسبات دينية للمسلمين والمسيحيين، وداخل موروثنا الثقافي طقوس معينة للاحتفال، داعيًا المسلمين والمسيحيين والمساجد والكنائس، بمحاولة ضبط النفس وإعلاء مصلحة المواطن وحق الإنسان في الحياة على باقي الحقوق، وتوعية المواطنين بأننا في فترة استثنائية وأن هدف جميع الأديان الحفاظ على حياة الإنسان، معقبًا: "بلاش نبتز الناس بشعائر الدين في الظرف الاستثنائي التاريخي الغير مسبوق، علشان نعيش وبلدنا تعيش لا بد من نصيحة المواطنين بأهمية الحفاظ على أرواحهم".

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