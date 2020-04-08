استقرار نسبي في أسعار الذهب بنهاية التعاملات





استقرت أسعار الذهب بشكل نسبي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة وسط قوة الدولار الأمريكي و ترقب المستثمرين تفشي الكورونا في كافة أنحاء العالم وتأثيراته الاقتصادية.





وفي محاولة لدعم الاقتصادات المتجه للركود، تستمر الحكومات والبنوك المركزية حول العالم في إطلاق التحفيزات المالية والنقدية الغير المسبوقة، حيث قال وزير الخزانة الأمريكية "ستيفين منوشين" إن الولايات المتحدة تسعى للكشف عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 250 مليار دولار.





وأصاب الفيروس المميت أكثر من 1.45 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 83 ألف شخص على مستوى العالم،.





وفي غضون ذلك، أنهت مدينة ووهان - مركز اندلاع الفيروس في الصين - إغلاقها الذي دام لنحو شهرين، على الرغم من المخاوف من أن هذا قد يساعد في حدوث موجة ثانية من الوباء.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.04 بالمائة ليصل إلى مستوى 1684.30 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1649.89 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 100.089.









تراجعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة، مع عودة التفاؤل من انحصار تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مع تطبق عمليات الإغلاق الوطني في العديد من الدول وتستعد اليابان اليوم لتطبيق الإغلاق لنحو شهر من الآن.

لكن المعدن الأصفر تحول للهبوط وسط مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع آمال احتواء كورونا.

وينظر الجميع بعين الاهتمام إلى تطورات الكورونا، حيث بلغ عدد المصابين عالمياً 1.380 مليون شخص بينما توفي حوالي 78 ألف آخرين، وسط تفاقم الموقف في الولايات المتحدة والتي تعد الدولة الأكثر تضرراً من الوباء المميت.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.6بالمائة أو ما يعادل 10.20 دولار ليصل إلى مستوى 1683.70 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1742.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.



وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.7 بالمائة ليهبط إلى 1648.10 دولار للأوقية.



