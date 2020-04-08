المغرب يسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أفادت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1275 حالة.





وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي: إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة".





وفرض المغرب ارتداء الكمامة الطبية، اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، على كل من يضطرون للخروج إلى العمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف، وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة.





ويسعى المغرب الى إنتاج ستة ملايين كمامة يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل، بدلا من 3.3 مليون كمامة حاليا، ودعت السلطات المواطنين إلى مزيد من الحذر واليقظة والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.





هذا وتفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية، منذ يوم 20 مارس الماضي، ولمدة شهر لمنع تفشي هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.



