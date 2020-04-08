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الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع عبد الله السعيد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:26 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
حسام مجدي


انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد نادي الزمالك أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع عبد الله السعيد لضمه للفريق في الصيف.

وأشار مصدر داخل الزمالك أنه لن يقوم بضم السعيد لأن اللاعب أكد للنادي أنه يرغب في استكمال عقده مع نادي بيراميدز ولا يريد مغادرة النادي.

كما كشف النادي الأبيض أن نادي بيراميدز رفض رحيل عبد الله السعيد عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق له.

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