متحدين الدعوات المغرضة.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

توافد طلبة الصف الأول الثانوي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.





وقالت التربية والتعليم، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه نجح 580 ألف طالبطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحد واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.





الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.





وكان نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة هامة منه إلى أولياء الأمور عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك وكان نص الرسالة كالتالي: "نحمد الله أن الدولة المصرية استثمرت في البنية المعلوماتية والتقنية والعلمية في المرحلة الثانوية مما أدى لأن مصرنا الحبيبة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء إختبارات إلكترونية في أثناء تفشي وباء كورونا واستطاعت تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها في منازلهم حماية لهم ولمستقبلهم. ونظرًا لم نراه من محاولات مؤسفة ممن يحافظون على مصالح مادية من النظام القديم ومن تحريض مباشر للطلاب بعدم خوض الاختبارات، فإنني أود أن أوضح أن هؤلاء هم من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور وفي نفس الوقت يدمرون تعليم أبنائهم".

واستكمل الوزير رسالته: "وإنني على ثقة تامة في معلمي مصر الأجلاء وعلى ثقة من فطنة أولياء الأمور وذكاء ابنائنا الطلاب في التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة من معدومي الضمير والنخوة والوطنية، ولكن يجب أيضًا أن تكون العواقب واضحة لمن ينساق وراء مثل هذه الدعوات وألخصها هنا:





1) سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية والتعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيًا.

2) تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك من ادعاءات (ممتنع).

3) سوف تعقد الوزارة إمتحانات الترم الثاني إلكترونيًا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ولن تستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة.

4) الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني سوف يدخل "دور ثاني" في شهر سبتمبر إلكترونيًا ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.

5) الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.