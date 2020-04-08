انضمام 10 من أعضاء هيئة التدريس "بطب طنطا" ضمن الجيش الأبيض لمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات (صور)

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قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة حريصة علي دعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية مدربة لمواجهة "كورونا"، مشيرًا إلى توافر كافة الامكانيات اللازمة لدعم مستشفيات وزارة الصحة ولدعم الدولة في القضاء علي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا إن الأطباء فى مصر والعالم حاليا يخوضون حربا ضروس على الفيروس، واصفا اياهم بخط الدفاع الأول الذين يواصلون الليل بالنهار لإنقاذ المصابين.



وأضح الدكتور مجدي سبع، أنه تم تدريب فريق من الأطباء بالجامعة على كيفية التعامل مع مرضى فيروس «كورونا»، بما في ذلك كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الأربعاء، عن استلام الفريق الطبي الإشراف على مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.



وقال عميد طب طنطا، أن الفريق الطبي المشارك يتكون من 10 أطباء في تخصصات الأمراض الصدرية، والتخدير والعناية المركزة، والأمراض المتوطنة، والباطنة، والكلينيكال باثولوجي، والأشعة التشخيصية.



واستقبل "غنيم" الفريق الطبي،اليوم بمقر الكلية، بحضور الدكتور محمد حنتيره استاذ الصدر ومدير المستشفي الرئيسي، والدكتورة هاله الجندي رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة منال عيد رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومنسقا الفريق الدكتور محمد سمير استاذ مساعد التخدير والعنايه المركزة، والدكتورة راجيا شرشر استاذ مساعد الامراض الصدرية،، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية في العناية بالمرضي.



وأكد الأطباء عقب وصولهم لمستشفي كفر الزيات العام بصحبة عميد الكلية الدكتور أحمد غنيم أنهم شاركوا من أجل خدمة بلدهم، وللمساعدة في علاج المرضى.



تسجيل 128 إصابة بـ"كورونا"



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



1450 إصابة بـ"كورونا"



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.



ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.