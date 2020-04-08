Advertisements

وصول مجموعة من المواطنين بالخارج عبر جسر الملك فهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
وصل مجموعة من المواطنين السعوديين، الذين كانوا في البحرين ويرغبون في العودة إلى المملكة؛ حيث يبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطنًا ومواطنة (هم إجمالي المواطنين الراغبين بالعودة عبر البحرين).

وبدأت خطوات إعادتهم ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي بمتابعة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان و سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة؛ حيث تم نقلهم عبر جسر الملك فهد عن طريق حافلات خاصة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

وفور وصول المواطنين أنهت الجوازات والجمارك إجراءاتهم، ثم توجهت الحافلات نقلهم إلى الفنادق المجهزة لهم أثناء فترة الحجر الصحي؛ حيث تم استقبالهم من قبل فرق العمل المشكلة لإيواء المواطنين بإشراف مباشر من وزير السياحة أحمد الخطيب؛ حيث تم تسليمهم الغرف المخصصة لإقامتهم وستقدم لهم كل الخدمات خلال فترة استضافتهم، وتولت وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي للمواطنين العائدين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة الإيواء السياحي وضعت خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج شملت تهيئة 11 ألف غرفة فندقية في عدد من مناطق المملكة، وعملت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والطيران المدني لتنفيذ خطة تضمن تحديد مسار انتقال المواطن من البلد الذي يقيم فيه وحتى وصوله إلى المملكة واستقراره في مرفق الإيواء السياحي المخصص له، بتحديد أماكن السكن وفقًا للقوائم التي تحصل عليها وزارة السياحة من وزارة الخارجية عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف أرجاء العالم.

ومن المقرر أن يقضي المواطنين القادمين من خارج المملكة فترة الحجر الصحي في هذه المرافق السياحية حتى يتم التأكد من سلامتهم ثم يمكنهم بعد ذلك المغادرة إلى ذويهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وصول مواطنين جسر الملك فهد الفيروس كورونا الخارج الاجمالي

أخبار تهمك

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 5 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي: هذا هو اللاعب الذي شعرت أمامه بـ"الرهبة"

منذ أقل من ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ أقل من ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 9 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. 4 شروط من فايلر لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مثيرة.. عرض بيراميدز الخرافي الذي أنهى مسيرة فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

سفارة المملكة بأديس أبابا تعلن انتهاء اختطاف المواطن عبدالله باهيثم

سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من هذا المرض الخطير

سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من هذا المرض الخطير

سفارة المملكة في البحرين تمنح مهلة 72 ساعة لمغادرة السعوديين

سفارة المملكة بالكويت تتخذ إجراءات لإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة

السفارة السعودية بالفلبين تحذر مواطنيها بشأن تعليق السفر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

07:13 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر