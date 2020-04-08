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فرنسا تقرر تمديد الإغلاق التام للحد من تفشي فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تقرر تمديد الإغلاق التام إلى ما بعد يوم 15 أبريل في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، قد صرحت في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون: إن "حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت نقطة 7632".

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و450 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 83 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 309 ألف شخص للشفاء.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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