إعادة فتح وهان الصينية.. 5 مراحل منذ انتشار وباء حتى الشفاء

نجحت الحكومة الصينية، في القضاء على فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر الفيروس لأول مرة في الصين بمدنية وهان، شمالي الصين في ديسمبر الماضي، وسمحت الحكومة الصينية، لأول مرة منذ أشهر للسكان، بمغادرة مدينة ووهان، التي بدأ منها فيروس كورونا قبل انتشاره في العالم.

في السطور التالية تستعرض " الفجر " 5 مراحل مرت بها الصين منذ انتشار وباء حتى السيطرة عليه.





1- غلق المدنية

أغلقت السلطات الصينية، مدنية ووهان باقليم هوبي، التي يعيش فيها 11 مليون شخص، في نهاية يناير لمكافحة انتشار الفيروس، وأصيب أكثر من 50 ألفا شخص من المدينة بالفيروس، وتوفى بسبب الفيروس أكثر من 2500 شخص من المدنية، ما يعادل نحو 80 % من حصيلة الوفيات في الصين.





تحول فيروس الكورونا إلى وباء عالمي، وتسبب في إصابة ما يقارب من مليون و400 شخص حول العالم ووفاة 82 ألفا وهو ما أحدث اضطراب في الاقتصاد العالمي بعد فرض الحكومات حول العالم قيودا للحد من انتشار المرض.





2- تخفيف قيود السفر

خففت السلطات الصينية، منذ أسبوعين، من القيود في ووهان، بعدما أعلنت المدينة تسجيل 3 حالات عدوى جديدة خلال 21 يوما، وبدأت الصين في تخفيف قيود السفر الداخلي من وإلى إقليم هوبي وعاصمته مدينة ووهان، وأ علنت السلطات الصينية، استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة، والتي أصبحت أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا، حيث سجلت أعلى معدلات الإصابة في العالم، وأرسلت مساعدات ومعدات طبية للعدد من الدول المتضررة من انتشار الفيروس.





3- فتح المدنية

دبت الحياة، في مدينة ووهان الصينية التي سجلت أول حالات لفيروس كورونا في العالم، بعد رفع الحجر الصحي المنزلي المفروض عليها منذ يناير، ورفعت مدينة ووهان الصينية الأربعاء، العزل الذي استمر شهرين، غادر 55 ألفا شخص مدنية ووهان بالقطار، وغادر أكثر من عشرة آلاف المدينة بالطيران بعد استئناف الرحلات في مطار تيانخه.





رأت السلطات الصينية، أن هذه الخطوة تعتبر نجاح لها، وعاش سكان المدينة، تجربة مختلفة لتطبيق أكبر إغلاق في تاريخ البشرية، استمر حظر التجول لمدة 76 يوما، وأعيد فتح الطريق السريع، وبدأت رحلات الطيران، وخدمة القطارات، واستطاع السكان الأصحاء، السفر إلى مدن الصين الأخرى.





4- تراجع الإصابات

كشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، لأول مرة منذ إصدار نشرة يومية حول انتشار المرض، في يناير الماضي، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.





وارتفع، الثلاثاء، عدد حالات الإصابة في الصين إلى 81 ألفًا و740 حالة مؤكدة، بينما استقر عدد الوفيات عند 3 آلاف و331 وفاة، وبلغت الحالات التي شفيت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، 77 ألفًا و167 شخصًا.





وتراجعت الصين للمركز السادس عالميًا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وتراجعت للمركز السابع عالميًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة ثم فرنسا والمملكة المتحدة وإيران.





5- حظر جديد

فرضت السلطات قيودا على التنقل في مدينة سوينفخة، بإقليم هيلونغجيانغ شمالي البلاد بعد ظهور 25 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس خلال يوم واحد لأشخاص عادوا من روسيا، التي تشترك في الحدود البرية مع الصين وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في الصين، وطالبت السكان بالبقاء في المنازل، ويسمح لفرد واحد من كل أسرة بالمغادرة مرة كل ثلاثة أيام لشراء الاحتياجات الضرورية، ويجب أن يعود في اليوم نفسه.



