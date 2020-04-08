ماذا يشجع أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل".. برشلونة أم ريال مدريد ؟





تختلف انتماءات أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل" الكروية في تشجيع قطبي الكرة العالمية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين اللذان يواجها مصير مجهول في الليجا بسبب توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.





انتماءات أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل"





واستعرض موقع جول العالمي تقريراً مساء اليوم الأربعاء تحدث فيه عن انتماءات أبطال مسلسل La Casa De Papel الإسباني، ما بين تشجيع ريال مدريد النادي الملكي ومنافسة التقليدي برشلونة فريق البارسا.





- دراكو بيريتش كتالوني





يعد الممثل الصربي دراكو بيريتش واحد من عشاق فريق برشلونة الإسباني حيث يحضر أغلبية مباريات البارسا في الليجا ودوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" كما أن بطل مسلسل "لاكاسا دي بابيل" يؤدي دور هيلسنكي في العمل الدرامي العالمي.





- رودريجيو دي لا سيرنا يعشق بوكا جونيور





الممثل رودريجيو دي لا سيرنا الذي يقوم بدور باليرمو، في مسلسل "لاكاسا دي بابيل" يعد واحداً من جماهير فريق بوكا جونيور الأرجنتيني كونه من مواليد العاصمة، الأرجنتينية بوينس أيرس.





- جايمي يورنتي مجنون أتليتكو مدريد





وبالعودة إلى مشجعي الليجا الإسبانية نجد الممثل جايمي يورنتي الذي يجسد شخصية دنفر أو ريكاردو راموس، في المسلسل الإسباني "لاكاسا دي بابيل" ، حيث يعشق الفنان فريق أتليتكو مدريد ويشاهد معظم مبارياته من ملعب "واندا ميتروبوليتانو" كونه من مواليد مدينة مايوركا.





- باكو توس من جمهور إشبيلية الإسباني





شخصية موسكو التي يجسدها الممثل باكو توس في الممثل الإسباني الشهير ، يعد واحد من مشجعي فريق إشبيلية، ويحضر المباريات بانتظام في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.





- الممل إنريكي آرس يشجع فالنسيا





الممل إنريكي آرس الذي يجسد شخصية أرتورو رومان أو أرتوريتو، يعد واحد من كبار مشجعي فالنسيا الإسباني كونه من مواليد المدينة التي توصف ببلد الخفافيش.





- لوكا بيروس من مشجعي برشلونة





الممثل لوكا بيروس الذي ظهر في الجزء الرابع فقط، من مسلسل "لاكاسا دي بابيل" مجسدا شخصية مارسيليا، أعلن بالفعل أنه يشجع برشلونة.





- بيدرو ألفونسو من مشجعي ريال مدريد





الممثل بيدرو ألفونسو الشهير ببرلين، يعد من مشجعي الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني كونه من مواليد مدينة فيجو.





- الممثلة الشابة أورسولا كوربيرو ديلجادو متعصبة لبرشلونة





الختام جاء عند الممثلة الشابة أورسولا كوربيرو ديلجادو التي تجسد شخصية طوكيو، حيث تعد مشجعة متصعبة لفريق برشلونة الإسباني كونها ولدت في إقليم كتالونيا.



