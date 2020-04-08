Advertisements

ماذا يشجع أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل".. برشلونة أم ريال مدريد ؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:36 م
لاكاسا دي بابيل
لاكاسا دي بابيل
علي خلاف

تختلف انتماءات أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل" الكروية في تشجيع قطبي الكرة العالمية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين اللذان يواجها مصير مجهول في الليجا بسبب توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

انتماءات أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل"

واستعرض موقع جول العالمي تقريراً مساء اليوم الأربعاء تحدث فيه عن انتماءات أبطال مسلسل La Casa De Papel الإسباني، ما بين تشجيع ريال مدريد النادي الملكي ومنافسة التقليدي برشلونة فريق البارسا.

- دراكو بيريتش كتالوني 

يعد الممثل الصربي دراكو بيريتش واحد من عشاق فريق برشلونة الإسباني حيث يحضر أغلبية مباريات البارسا في الليجا ودوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" كما أن بطل مسلسل  "لاكاسا دي بابيل" يؤدي دور هيلسنكي في العمل الدرامي العالمي.

- رودريجيو دي لا سيرنا يعشق بوكا جونيور 

الممثل رودريجيو دي لا سيرنا الذي يقوم بدور باليرمو، في مسلسل "لاكاسا دي بابيل" يعد واحداً من جماهير فريق بوكا جونيور الأرجنتيني كونه من مواليد العاصمة، الأرجنتينية بوينس أيرس.

- جايمي يورنتي مجنون أتليتكو مدريد 

وبالعودة إلى مشجعي الليجا الإسبانية نجد الممثل جايمي يورنتي الذي يجسد شخصية دنفر أو ريكاردو راموس، في المسلسل الإسباني "لاكاسا دي بابيل" ، حيث يعشق الفنان فريق أتليتكو مدريد ويشاهد معظم مبارياته من ملعب "واندا ميتروبوليتانو" كونه من مواليد مدينة مايوركا.

- باكو توس من جمهور إشبيلية الإسباني 

شخصية موسكو التي يجسدها الممثل باكو توس في الممثل الإسباني الشهير ، يعد واحد من مشجعي فريق إشبيلية، ويحضر المباريات بانتظام في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

- الممل إنريكي آرس يشجع فالنسيا 

الممل إنريكي آرس الذي يجسد شخصية أرتورو رومان أو أرتوريتو، يعد واحد من كبار مشجعي فالنسيا الإسباني كونه من مواليد المدينة التي توصف ببلد الخفافيش.

- لوكا بيروس من مشجعي برشلونة 

الممثل لوكا بيروس الذي ظهر في الجزء الرابع فقط، من مسلسل "لاكاسا دي بابيل" مجسدا شخصية مارسيليا، أعلن بالفعل أنه يشجع برشلونة.

- بيدرو ألفونسو من مشجعي ريال مدريد 

الممثل بيدرو ألفونسو الشهير ببرلين، يعد من مشجعي الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني كونه من مواليد مدينة فيجو.

- الممثلة الشابة أورسولا كوربيرو ديلجادو متعصبة لبرشلونة 

الختام جاء عند الممثلة الشابة أورسولا كوربيرو ديلجادو التي تجسد شخصية طوكيو، حيث تعد مشجعة متصعبة لفريق برشلونة الإسباني كونها ولدت في إقليم كتالونيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل لاكاسا دي بابيل مسلسل إسباني لاكاسا دي بابيل على Netflix لاكاسا دي بابيل لاكاسا دي بابل تفشى فيروس كورونا برشلونة الفيروس كورونا

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة.. 4 شروط من فايلر لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ أقل من ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ميسي: هذا هو اللاعب الذي شعرت أمامه بـ"الرهبة"

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ ساعة الا ربع

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل مثيرة.. عرض بيراميدز الخرافي الذي أنهى مسيرة فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 5 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"بيجامة" هنيدي تكشف فريق كرة القدم الأجنبي الذي يشجعه

نتفليكس Netflix تعلن عن موعد عرض الجزء الرابع من مسلسل "البروفيسور"

الإعلان التشويق للجزء الرابع من مسلسل "البروفيسور" حصريا على نتفليكس

تعرف على موعد طرح الموسم الرابع من La Casa De Papel

قبل يومين فقط من إطلاقه.. "نتفليكس" تعلن عن أسماء حلقات الجزء الرابع من مسلسل "البروفيسور"

La Casa de Papel| اليوم Netflix تعرض الموسم الرابع من مسلسل لاكاسا دي بابيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

07:13 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر