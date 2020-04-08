الفجر الفني مجتمع الفجر الفني Advertisements وفاة حماة الإعلامي عمرو الليثي الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:39 م عمرو الليثي Advertisements توفت منذ قليل حماة الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، وهي حرم المرحوم، سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق.ومن المقرر أن تقام الجنازة غدًا في مقابر الفيوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا. شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب 47 أخبار تهمك يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد منذ أقل من ساعتين الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا منذ حوالي 6 ساعات تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة منذ حوالي 5 ساعات لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة منذ حوالي 10 ساعة مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول منذ حوالي 9 ساعات محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا منذ أقل من ساعة ميسي: هذا هو اللاعب الذي شعرت أمامه بـ"الرهبة" منذ ساعة أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا منذ حوالي 13 ساعة لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة" منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا منذ حوالي 7 ساعات دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا منذ أقل من ساعتين الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور منذ ساعة و نصف الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100 منذ أقل من ساعة تفاصيل مثيرة.. عرض بيراميدز الخرافي الذي أنهى مسيرة فتحي في الأهلي منذ ساعة و 19 دقيقة التفاصيل الكاملة.. 4 شروط من فايلر لتجديد عقده مع الأهلي منذ ساعتين و 36 دقيقة موضوعات متعلقة عاجل.. وفاة والد زوجة عمرو الليثي عمرو الليثي ناعيًا رئيس قطاع الأخبار الأسبق : فقدنا قامة إعلامية كبيرة درة تكشف رأيها عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث عبر "واحد من الناس" الليلة.. عمرو الليثي يقدم حصاد "واحد من الناس" على "النهار" غدا.. نضال الشافعي ضيف عمرو الليثي على "النهار" مصادر: وفد كنسي يُشارك فى تشييع جنازة مبارك غدًا