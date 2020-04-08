وفاة حماة الإعلامي عمرو الليثي

توفت منذ قليل حماة الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، وهي حرم المرحوم، سمير التوني،

رئيس قطاع الأخبار الأسبق.



ومن المقرر أن تقام الجنازة غدًا في مقابر الفيوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.











