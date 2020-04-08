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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:43 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 8/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي

أخبار عاجلة الآن || بريطانيا: ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت السلطات الصحية البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 938 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7097 حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || فرنسا تقرر تمديد الإغلاق التام للحد من تفشي فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تقرر تمديد الإغلاق التام إلى ما بعد يوم 15 أبريل في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار باليمن
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
ذكرت مصادر، مساء اليوم الأربعاء، أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سوف يعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ يوم غدًا الخميس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
 

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