Advertisements

تجارة منطقة المدينة المنورة تعلن وفرة المخزون الغذائي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قام فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، بمواصلة تنفيذ جولاته الرقابية على المستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيدليات للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك وضمان توفر كميات في الأسواق وعدم رفع الأسعار.

ويتابع الفرع من خلال جولاته الرقابية المستمرة الأسواق والمستودعات لمنع التجاوزات التي تخل بالبيع والشراء للتأكد من وفرة المواد الغذائية واستمرار الإمداد لمنافذ البيع وتوافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين ومنع نشوء سوق سوداء وعدم رفع الأسعار ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية بشكلٍ كافٍ.

يذكر أن فرع وزارة التجارة بالمنطقة مستمر بمهامه وفق اختصاصاته في الرقابة على الأسواق وضبط حالات الغش إن وجدت وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن الحالات المخالفة، وذلك بالاتصال على مركز البلاغات 1900 الذي يعمل على مدار الساعة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفرة كورونا تجارة المدينة المنورة المخزون الغذائي

أخبار تهمك

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ أقل من ساعة

تفاصيل مثيرة.. عرض بيراميدز الخرافي الذي أنهى مسيرة فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة.. 4 شروط من فايلر لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ميسي: هذا هو اللاعب الذي شعرت أمامه بـ"الرهبة"

منذ أقل من ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاجيء الجميع بشأن ضم حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 3 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "أمانة المدينة" تعد خطة لتنفيذها من خلال 4078 جولة رقابية على المنشآت الغذائية

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | توافد الزوار على المدينة المنورة من داخل وخارج المملكة لقضاء إجازة العيد

وزير التموين ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان دلتا ماركت (صور)

تعرف على استعدات مديرية تموين الغربية استعداد لاستقبال شهر رمضان

حصيلة 6871 زيارة تفتيشية للتجارة في مكة والمدينة

جولات رقابية لقياس التزام المنشآت التجارية بـ"حماية المستهلك"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

07:13 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر