تجارة منطقة المدينة المنورة تعلن وفرة المخزون الغذائي

قام فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، بمواصلة تنفيذ جولاته الرقابية على المستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيدليات للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك وضمان توفر كميات في الأسواق وعدم رفع الأسعار.





ويتابع الفرع من خلال جولاته الرقابية المستمرة الأسواق والمستودعات لمنع التجاوزات التي تخل بالبيع والشراء للتأكد من وفرة المواد الغذائية واستمرار الإمداد لمنافذ البيع وتوافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين ومنع نشوء سوق سوداء وعدم رفع الأسعار ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية بشكلٍ كافٍ.





يذكر أن فرع وزارة التجارة بالمنطقة مستمر بمهامه وفق اختصاصاته في الرقابة على الأسواق وضبط حالات الغش إن وجدت وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن الحالات المخالفة، وذلك بالاتصال على مركز البلاغات 1900 الذي يعمل على مدار الساعة.











