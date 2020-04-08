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الرئيس الجزائري يبعث رسالة مواساة إلى "جونسون"
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:37 م
وكالات
ارسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة مواساة" إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد دخوله المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال "تبون" في الرسالة التي نشرتها الرئاسة الجزائرية: "علمت بتأثر، خبر دخولكم المستشفى بسبب إصابتكم بفيروس كورونا الجديد، وأود في هذا الظرف العصيب الذي تمرون به أن أعرب لكم عن مشاعر التضامن والاهتمام، متقدما إليكم بخالص تمنياتي بالشفاء العاجل للعودة بصحة جيدة إلى عائلتكم و شعبكم، وإذ أجدد تمنياتي بالشفاء العاجل، تفضلوا السيد رئيس الوزراء بقبول أسمى عبارات الصداقة والتقدير".
وقد أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق من اليوم، أن حالة جونسون مستقرة، مضيفا أنه يتجاوب مع العلاج الذي يخضع له، وأن روحه المعنوية عالية.
هذا وتم نقل "جونسون" إلى المستشفى، يوم الأحد الماضي، للعلاج من فيروس كورونا، حسب ما نشرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وذكرت الحكومة البريطانية، يوم أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء يتلقى علاجا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و450 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 83 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 309 ألف شخص للشفاء.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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