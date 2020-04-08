الرئيس الجزائري يبعث رسالة مواساة إلى "جونسون"





ارسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة مواساة" إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد دخوله المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال "تبون" في الرسالة التي نشرتها الرئاسة الجزائرية: "علمت بتأثر، خبر دخولكم المستشفى بسبب إصابتكم بفيروس كورونا الجديد، وأود في هذا الظرف العصيب الذي تمرون به أن أعرب لكم عن مشاعر التضامن والاهتمام، متقدما إليكم بخالص تمنياتي بالشفاء العاجل للعودة بصحة جيدة إلى عائلتكم و شعبكم، وإذ أجدد تمنياتي بالشفاء العاجل، تفضلوا السيد رئيس الوزراء بقبول أسمى عبارات الصداقة والتقدير".





وقد أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق من اليوم، أن حالة جونسون مستقرة، مضيفا أنه يتجاوب مع العلاج الذي يخضع له، وأن روحه المعنوية عالية.





هذا وتم نقل "جونسون" إلى المستشفى، يوم الأحد الماضي، للعلاج من فيروس كورونا، حسب ما نشرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وذكرت الحكومة البريطانية، يوم أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء يتلقى علاجا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة.‎

