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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات المستشفيات لمواجهة انتشار كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
سمر السيد
تفقد، اليوم الأربعاء، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الإستعدادات الطبية بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الحالات المشتبه اصابتها بالفيروس بالإضافة إلي التأكد من تجهيز مبنى عناية الباطنة بالمستشفيات كمبنى عزل مستقل،والذي يضم 28 سرير عناية مركزة مزوده بكامل التجهيزات الطبية.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات الإحترازية والوقائية الجاري إتخاذها بجامعة الزقازيق،ورفع درجة الإستعدادات بالمستشفيات الجامعية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

رافق رئيس الجامعة بالجولة الدكتور.رمضان محمود نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوي، الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، الدكتور وليد مهدي ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبري المشرف العام علي الشئون العلاجية.

وخلال الزيارة التفقدية،أكد الدكتور عثمان شعلان أن مستشفيات جامعة الزقازيق تضم كوادر طبية متميزة ومجهزة لمساندة الدولة لمكافحة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد،لافتًا إلي حرص الجامعة علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات من (أطباء، وهيئة التمريض،العاملين ) فضلًا عن الفرق الطبية المكلفة بمتابعة المخالطين للحالات الإيجابية الإصابة بفيروس كورونا وحمايتهم من الإصابة بالعدوى.

وشدد رئيس الجامعة علي المراجعة الدورية للمخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ووسائل الوقاية الشخصية اللازمة وتوفير النواقص منها لتجهيز الكميات اللازمة للإستخدام عند الحاجة لذلك.

أكد دكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة علي المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة تطهير وتعقيم كافة المستشفيات الجامعية موجهًا بضرورةالتطهير اليومي لها بإستخدام وسائل التعقيم والتطهير الموصي بها للحفاظ علي صحة وسلامة جميع العاملين والمرضى المترددين علي المستشفيات.

وفي سياق متصل،ترأس اليوم رئيس الجامعة إجتماع اللجنة العليا للأزمات لبحث أليات تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة عمل الفرق الطبية المكلفة بمتابعة الحالات المخالطة للحالات المصابة بالفيروس.

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