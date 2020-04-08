إيمري: الأسلوب الجديد للحياة يقوم على ثلاثة مراحل

أكد أوناي إيمري المدير الفني السابق لفرق إشبيلية الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي أن المجتمع يمر بظروف صعبة للاية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.





وخلال المؤتمر الذي اقيم عن بعد، أوضح ايمري أن هذا الأسلوب الجديد للحياة يقوم على ثلاثة مراحل من واقع خبرته الشخصية، والتي سمحت له بالاقتراب من عائلته والقيام بالتمارين والطهي والعودة لقراءة صحيفة رقمية على الإفطار.





واعتبر أن «التصرف السلبي يحدث حين يسيطر الوضع على الشخص ويعيش وفقًا له، مما قد يتسبب له في قلق وخوف، ويكون مميتًا للشخص نفسه ولمن حوله، ولذا فإن المرحلة الأولى تتمثل في الابتعاد عنه».





أما المرحلة الثانية فتتمثل في «البقاء نشطًا والتأقلم على البقاء في البيت».





وقال «أجهز نفسي من الصباح على الذهاب للتسوق وحتى قراءة الصحيفة الورقية، أنا ممن عادوا لشراء الصحف والاستمتاع بقراءتها على الإفطار، وبعد ذلك تكيفت على ممارسة التمارين والطهي وإعداد السرير بعد استيقاظي صباحًا».





أما المرحلة الثالثة فتنطوي على «القيام بتصرفات للتطور والتحسن واستغلال هذا الوضع لتدعيم جوانب على أساس الأهداف التي يمتلكها الشخص».





وأشار إيمري إلى أنه يستغل الحجر الصحي خلال إقامته في منزله في فالنسيا في «قراءة أشياء متعلقة بالقراءة وتقوية العقل والعلاقات البشرية والاحترافية»، فضلًا عن تنمية تدريبه الكروي سواء على «المستوى الفني وكذلك معرفة اللاعبين».



