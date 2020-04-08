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محمد هنيدي يسخر من نفسه بـ صورة عبر "تويتر"
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:40 م
مصطفى فكيه
سخر الفنان محمد هنيدي، من نفسه بسبب طول مدة الحجر المنزلي، التي تفرضه الدولة بسبب الحد من انتشار فيروس كورنا المستجد من خلال نشر صورة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
حيث ظهر هنيدي بالصورة يقارن بين مظهره العام بدون لحية وشعر قصير وعلق على الصورة قائلًا:" قبل وبعد الحظر"، وتفاعل الجمهور مع الصورة مما أكد على إعجابهم بالمقارنة.
و قال النجم محمد هنيدي، إنه نشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه ليس مجبرا على التواصل مع الجمهور ولكنه يواكب التطور، متابعا: "دي حياة تانية ممتعة وبواكب التطور وأحلى حاجة التواصل مع الجمهور وبعرف إيه بيعجبهم وإيه لأ".
وأضاف هنيدي أنه ليس لديه جيش إلكتروني على مواقع التواصل حتى يدافعوا عنه في بعض المواقف التي يتعرض لها، معلقا: "معنديش جيش ومبفكرش بالطريقة دي هو أنا ناقص وجع دماغ إحنا بنتسلى يا جماعة، وذلك فى تصريحات له ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية.
وتابع إن التفاعل الذي يحدث بينه وبين زملائه في المهنة "هزار"، منوها إلى أنه دائما ما يشجع زملاءه في أعمالهم ويدعمهم.
كما تحدث الفنان محمد هنيدي عن مشروع الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل".
حيث ظهر هنيدي بالصورة يقارن بين مظهره العام بدون لحية وشعر قصير وعلق على الصورة قائلًا:" قبل وبعد الحظر"، وتفاعل الجمهور مع الصورة مما أكد على إعجابهم بالمقارنة.
و قال النجم محمد هنيدي، إنه نشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه ليس مجبرا على التواصل مع الجمهور ولكنه يواكب التطور، متابعا: "دي حياة تانية ممتعة وبواكب التطور وأحلى حاجة التواصل مع الجمهور وبعرف إيه بيعجبهم وإيه لأ".
وأضاف هنيدي أنه ليس لديه جيش إلكتروني على مواقع التواصل حتى يدافعوا عنه في بعض المواقف التي يتعرض لها، معلقا: "معنديش جيش ومبفكرش بالطريقة دي هو أنا ناقص وجع دماغ إحنا بنتسلى يا جماعة، وذلك فى تصريحات له ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية.
وتابع إن التفاعل الذي يحدث بينه وبين زملائه في المهنة "هزار"، منوها إلى أنه دائما ما يشجع زملاءه في أعمالهم ويدعمهم.
كما تحدث الفنان محمد هنيدي عن مشروع الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل".
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