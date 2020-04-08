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بداية من اليوم.. بدء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن مد حظر التجوال لأسبوعين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:54 م
حظر التجوال
حظر التجوال
حظر التجوال.. تشهد شوارع مصر بكافة محافظاتها ومدنها حالة من السكون شبه التام، بعد 14 يومًا التي حددتها الحكومة المصرية، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تمد الحكومة الفترة لأسبوعين مقبلين بدءًا من اليوم.

قرار مد حظر التجوال

واتخذ مجلس الوزراء المصري قرارًا بمد حظر التجوال في مصر لأسبوعين مقبلين، حيث اتهى الـ14 يومًا المحددين من قبل الحكومة مسبقًا كإجراء مهم للحد من "كورونا" والسيطرة عليه ومنع تفاقم انتشاره.

مشاهد حظر التجوال

وامتد قرار حظر التجوال  في مصر لتقل حركة الطرق في كافة أنحاء الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غداً الخميس، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أي أخطار قد يتعرضون لها، ولاسيمًا أن الفيروس يجد البيئة المزدحمة أرض خصبة للانتشار.

تقليص ساعات حظر التجوال

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم تقليص ساعات حظر التجوال ليبدأ من الـ8 مساءً بدلاً من الـ7، إلى السادسة صباح اليوم التالي، ويعمل بالقرار من اليوم وحتى الـ23 أبريل.

أهمية حظر التجوال ورسالة شكر

وشكر مدبولي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك، خلال إعلانه مد حظر التجوال اليوم.

مصر و حظر التجوال

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر تقف على أرض صلبة، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي اتخذتها الدولة، على مدار سنوات، ما جعلها قادرة على الصمود في تلك الفترة، الصعبة التي يمر بها العالم، مشددًا على أهمية الالتزام بمد حظر التجوال المقرر من اليوم وحتى 23 أبريل.

حظر التجوال والحالات الجديدة

 وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 110 حالات إيجابية حاملة لفيروس "كورونا" اليوم، إلى جانب 9 وفيات، إلا أن رئيس الوزراء طمأن الجميع بأن مصر في منطقة آمنة، مع مراعاة الالتزام بتعليمات الحكومة وإجراءاتها كقرار مد حظر التجوال الذي تم إعلانه اليوم.

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